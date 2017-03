Último treino antes do Gre-Nal mantém mistério sobre presença de D'Alessandro no clássico 

Portões fechados

A semana que antecede o clássico Gre-Nal costuma ser de clima de mistério. E o Inter não destoou deste ambiente no que diz respeito à preparação para o jogo deste sábado na Arena. Pelo contrário, tratou de alimentá-lo ainda mais ao trocar o local de treinamentos.

Com trabalhos fechados nos últimos dois dias em Viamão, o Inter não deu pistas sobre a formação do time. A principal dúvida é sobre a presença de D'Alessandro no meio-campo. O argentino se recupera de dores musculares na coxa direita e ficou fora dos últimos trabalhos abertos. Até mesmo a presença dele nos treinos em Viamão não foi revelada pelo treinador na entrevista coletiva. Em compensação, Antônio Carlos Zago deu indícios de que William deve começar o jogo, desvendando ao menos o mistério na lateral-direita.



No trabalho da tarde desta sexta-feira, no hotel Vila Ventura, estava prevista uma abertura para que a imprensa pudesse ao menos registrar as imagens do aquecimento. Mas o planejamento foi modificado. Os jogadores, sob uma chuva fina em Viamão, seguiram no ônibus do clube para o campo de treinamentos do local. E este foi o último contato da imprensa com os atletas, até o horário da saída da delegação para o estádio na tarde de sábado. Portanto, os mistérios no lado vermelho do Gre-Nal só serão desfeitos minutos antes da partida, já no vestiário visitante da Arena, quando será divulgada a escalação da equipe.



