"Não posso desvendar esse mistério antes do jogo", desconversa Zago sobre D'Ale no Gre-Nal

Somente minutos antes da bola rolar para o clássico Gre-Nal neste sábado é que o mistério sobre D'Alessandro será desvendado. Quem garante é o próprio técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, que preferiu deixar a dúvida no ar quanto à recuperação do capitão argentino para o clássico de número 412, às 18h30min.



– Não posso desvendar esse mistério antes do jogo. Teve uma melhora, mas precisamos de uma evolução para ver se podemos escalá-lo ou não – disse o treinador antes da atividade fechada desta sexta-feira, no hotel Vila Ventura, em Viamão.



Zago ainda falou sobre a ansiedade de disputar o primeiro clássico, ainda que já tenha disputado grandes confrontos quando estava na Itália, por exemplo, e a chance de William iniciar a partida como titular.

– Quanto à participação desse jogo, tive oportunidade de participar de vários clássicos, como Roma x Lazio. Besiktas x Galatasaray. Mas por ser o meu primeiro dérbi como treinador, tem uma ansiedade a mais, uma emoção diferente. Gre-Nal é considerado o maior clássico do futebol brasileiro, de maior rivalidade. A ansiedade é muita, quero que chegue logo – disse, para completar sobre o lateral-direito recém-integrado ao grupo: – A ideia é manter sigilo até amanhã também em relação ao William. Vinha treinando forte, no ano passado, independente do que aconteceu, manteve regularidade grande. chegou à seleção brasileira, é diferenciado, e se tiver em totais condições, a intenção é escalá-lo desde o primeiro minuto.

Sobre Gre-Nais em 2017

"Talvez seja o único, mas esperamos que não. Queremos um encontro na Copa do Brasil. Mas o mais importante é manter o foco. Trabalhamos dentro dos nossos objetivos, isso que foi traçado no início do ano."

Base do Grêmio, adversário melhor preparado

"Talvez, em relação ao entrosamento, sim. São jogadores remanescentes no ano passado, ganharam a Copa do Brasil, fizeram bom trabalho com o Roger. Inter é um time em formação, não temos um plantel completo. Equipe em formação e jogadores devem chegar ainda."

O que espera do Brenner

Gol. Centroavante está ali para fazer gol. Vem fazendo a diferença em relação aos gols que fizemos agora. Teve um crescimento grande, soube aproveitar. É importante criar no meio para ele concluir em gol.



