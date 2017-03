Vice jurídico do Inter sobre o Caso Victor Ramos: "Se a lei for cumprida, o Inter joga a Série A"

A Batalha de Lausanne

Inter alega que zagueiro do Vitória foi inscrito de maneira irregular no Brasileirão 2016

Inter alega que zagueiro do Vitória foi inscrito de maneira irregular no Brasileirão 2016 Foto: Divulgação / Vitória

O rebaixamento do Inter acabou virando um caso para os tribunais. Saem os jogadores, entram os advogados.

Desde a reclamação colorada contra o Vitória, alegando a inscrição irregular do zagueiro Victor Ramos no Brasileirão do ano passado, a CBF e o Beira-Rio passaram a travar uma guerra. No começo do ano, o Inter foi à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, a fim de ver o Caso Victor Ramos julgado por uma instância esportiva superior à CBF e ao STJD. O julgamento ocorrerá entre abril e maio. E o Inter tem grandes esperanças de jogar a Série A, a partir de uma vitória em Lausanne (SUI).

— Se a lei for cumprida, o Inter joga a Série A. Não queremos bagunçar o calendário nem o campeonato. É um assunto que deveria ser resolvido antes — afirma o vice-presidente jurídico do Inter, Gustavo Juchem.

Antes disso, porém, há um sério problema doméstico a ser resolvido. Provocado pela CBF, o STJD abriu um inquérito para investigar o que supostamente alega serem documentos falsos apresentados pelo advogado Rogério Pastl, a serviço do Inter, para provar a inscrição irregular do jogador do Vitória. Se a CBF tiver ganho de causa, clube e advogado poderão ir a julgamento, correndo risco de suspensões a partir de 180 dias. Juchem, porém, entende que tal medida é uma espécie de vingança da entidade ao ingresso do Inter no CAS:

— Trata-se de um represália por estarmos buscando os nossos direitos. Esse inquérito foi aberto depois que fomos à Suíça. Não houve falsificação alguma. É uma acusação grave e que mancha a imagem do Inter, que não cometeu crime algum.

O vice-jurídico colorado alega ainda que o processo foi aberto em 2 de fevereiro. E um inquérito pode durar apenas 30 dias.

— O prazo já expirou. E sequer tivemos o direito de nos defender ainda. O STJD quer determinar se houve ou não falsificação dos documentos, e quem seria o autor da suposta falsificação. É uma denúncia infundada e provaremos isso. Se formos prejudicados, se não tivermos o direito à defesa no prazo correto, iremos recorrer ao Judiciário, exigindo indenização por prejuízos causados por denúncia infundada — promete Gustavo Juchem. — Uma coisa é certa: não desistiremos do processo no CAS — finaliza o dirigente.

