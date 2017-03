William jogará o Gre-Nal, não renovará com o Inter e será vendido na janela de agosto

Mercado

William voltou ao time do Inter, entrou no segundo tempo, no lugar do lateral-direito Junio e, agora, será opção de Zago para o clássico desse sábado na Arena. Porém, William vestirá vermelho somente até agosto. Quando, enfim, realizará o seu sonho europeu e será vendido ao Wolfsburg.

Não por 3 milhões de euros (R$ 9,8 milhões), como o clube alemão queria no começo da temporada, mas por algo em torno dos 4,5 milhões de euros (R$ 14,7 milhões).

Leia mais:

Torcedores do Inter começam a retirar ingressos para o Gre-Nal

Como Zago deve montar o Inter para o Gre-Nal, caso D'Alessandro não possa jogar?



Inter, William e seus representantes chegaram a um acordo para que o lateral não ficasse sem jogar até maio de 2018 – quando o seu contrato com o Beira-Rio chega ao fim. Assim, William manteve firme a posição de não renovar com o clube, mas aceitou voltar a jogar pelo Inter desde que com a concordância que ele tenha a saída facilitada ao Wolfsburg na janela de agosto.

O Inter aceitou a oferta do jogador, mas fixou o preço mínimo de 4,5 milhões de euros para a sua transferência aos alemães – que, tudo indica, ainda mantêm o interesse em William.

Assim, até agosto, William deverá ser titular do Inter, mesmo que siga sendo vaiado por parte da torcida, que parece não ter esquecido a sua carta aberta, pedindo para ir embora, no início da temporada.

* ZHESPORTES