Paulão tem lesão muscular e desfalca o Inter por até um mês 

Desfalque

O zagueiro Paulão foi um dos desfalques do treino do Inter na manhã deste sábado. O zagueiro, que havia deixado o campo por contusão na última quarta-feira, teve constatada lesão muscular na coxa esquerda.

A previsão de recuperação, segundo informação da assessoria de imprensa do Inter, é de 20 a 30 dias. Para o jogo de quinta-feira, contra o Cruzeiro, a tendência é que Léo Ortiz e Victor Cuesta formem a dupla de zaga.

O volante Charles, com entorse no tornozelo esquerdo também foi desfalque no trabalho no CT Parque Gigante. Já D'Alessandro fez apenas atividades físicas, enquanto os demais jogadores trabalhavam com bola. O meia saiu desgastado do jogo que encerrou a participação colorada na fase de grupos, mas não deve ser preocupação para o confronto das quartas-de-final.

Com a mudança de data da partida para quinta-feira, o técnico ganhou tempo para encaminhar a equipe. O volante Edenílson, já com condição legal de jogo, pode ser uma alternativa no meio-campo colorado.