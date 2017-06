Dourado lamenta dificuldade do Inter de "matar os jogos" no Beira-Rio

Problema

O volante Rodrigo Dourado preferiu manter o otimismo ao tratar do futuro do Inter na Série B. Mesmo após as críticas da torcida em decorrência do empate com o Juventude no Beira-Rio — onde a equipe ainda não venceu pela competição —, o jogador garantiu: em 2018, o clube estará de volta à Série A.



— Normal (a vaia do torcedor). Eles vêm para ver o time ganhar e o objetivo é ganhar a Série B. E começamos mal, em dois jogos em casa não conseguimos a vitória. Ano passado foi difícil como está sendo este ano, mas no final do ano com certeza vamos comemorar.

Para alcançar o objetivo, Dourado espera uma vitória já no confronto da próxima terça-feira, com o Figueirense. O resultado seria uma forma, segundo o jogador, de recuperar os pontos desperdiçados em Porto Alegre na noite passada.



Sobre a forma da equipe atuar e sua atitude, o jogador disse:



— Cada jogo é diferente. Contra o Palmeiras foi totalmente diferente, nos atacaram também. Respeitamos os adversários, mas eles vêm fechado. Tentamos controlar o jogo, mas aí eles vêm para cima, não conseguimos matar o jogo e no final fazem os gols que nos complicam na tabela.



