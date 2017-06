Três anos sem Fernandão: torcedores fazem homenagens nas redes sociais

Saudade

Um dos maiores ídolos da história do Inter partiu há três anos. Em 7 de junho de 2014, um acidente de helicóptero em Goiás levou Fernandão, o capitão colorado no título do Mundial de Clubes de 2006.

Nesta quarta-feira (7), torcedores nas redes sociais prestaram homenagens ao eterno camisa 9 do Beira-Rio.

Sempre com seu sorriso e sua humildade, um verdadeiro líder! Eu te amo muito Fernandão. pic.twitter.com/pI6Mzd0WaR ¿ BRUNO FAGUNDES (@GordooBruno) June 7, 2017

Vitória de ontem foi pra quem nunca se entregou! SALVE FERNANDÃO! pic.twitter.com/oszn4ryeNP ¿ Gabriel Barreto ¿¿¿¿ (@cholobarreto) June 7, 2017

Há 3 anos o Fernandão me fez chorar mais uma vez. Só que naquele dia, pela primeira vez, as lágrimas eram de tristeza. Saudades Capitão ¿¿ ¿ Gaúcho ¿¿¿¿ (@HenriqueDanieli) June 7, 2017

3 anos sem o Fernandão

3 anos sem o meu maior ídolo

Obrigado por tudo Eterno Capitão ¿¿ pic.twitter.com/J2mdjiipY8 ¿ Gaúcho ¿¿¿¿ (@HenriqueDanieli) June 7, 2017

3 anos sem o maior ídolo, 3 anos sem o maior capitão, 3 anos sem FERNANDÃO! #F9EternoCapitãopic.twitter.com/gPv6Ty7K1v ¿ PRA SEMPRE INTER! (@PraSeempreInter) June 7, 2017

Fernandão Eterno. O maior entre os maiores. Que Deus sempre te abençoe. ¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/yFj3AesoLZ ¿ Alexandre Limeira (@alimeira) June 7, 2017

Sou gremista, mas hoje não tem rivalidade, Fernandão foi um grande jogador e merece todo o respeito. #F9Eterno ¿ Leonardo ¿¿¿¿ (@LeonardoRichrot) June 7, 2017

Três anos que o grande Fernandão nos deixou. #F9Eternopic.twitter.com/P3nJDdd8iO ¿ Luciano Armiliato (@armiliato) June 7, 2017

Eu nunca me esquecerei de ti, Fernandão! ¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/XBLN0ZnYiL ¿ Diego Peres (@diego_peress) June 7, 2017

