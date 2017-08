Guto fecha treino do Inter para ajustes no time, mas praticamente confirma escalação

Mistério?

Pela primeira e única vez na semana, o técnico Guto Ferreira fechou os portões do treino do Inter nesta sexta (11) pela manhã. Apesar de não confirmar textualmente, o treinador praticamente confirmou, para o jogo contra o Londrina, nesta sábado (12), a manutenção da escalação que venceu o Guarani no último final de semana.

— Eu não cravo o time. Vocês viram os treinos. Cravem o que vocês viram — disse Guto, questionado sobre qual equipe iria jogar.



Desta forma, conforme indicado nos treinamentos abertos da semana, o Inter terá Eduardo Sasha e Leandro Damião na equipe titular, com Camilo e Nico López aguardando no banco de reservas.

O time colorado atuará com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião.

De acordo com o treinador, o treino foi fechado para aprimorar algumas jogadas sem que elas fossem relatadas pelos jornalistas e, consequentemente, chegassem ao conhecimento do adversário.

