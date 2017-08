Guto Ferreira analisa o Londrina: "Joga no erro do adversário"

De olho no rival

Em maio, o Inter venceu o Londrina por 3 a 0, no Paraná, na primeira rodada da Série B. Quase três meses depois, os times se reencontram no Beira-Rio na abertura do segundo turno. Na avaliação do técnico Guto Ferreira, no entanto, os times são diferentes e se moldaram ao longo do campeonato.

— Cada jogo é uma história. Aquele jogo tinha algumas situações que este não terá. Já existe uma história dentro da competição. O Londrina vinha dentro de casa, de uma competição boa no ano anterior. Foram quase até a final do Campeonato Paranaense, acharam que poderiam jogar de igual para igual. O Inter fez uma grande partida e conseguiu vencer bem. Dentro de casa, a tendência é você sair mais. Eu espero que a gente possa repetir uma grande partida como foi aquela e conseguir um grande resultado. Mas não é indicativo. O momento de cada um é outro. Talvez o nosso seja de afirmação. Aquele momento de estreia era de empolgação, mas ainda de dúvida — observou. Na ocasião, o Inter ainda era treinado por Antônio Carlos Zago.

Guto Ferreira falou sobre a semana de treinos — que teve uma atividade fechada nesta sexta-feira.

— Semana boa de trabalho, principalmente pela postura dos jogadores, determinação no dia a dia. Grupo gosta e se entrega nos treinamentos, isso faz com que as coisas fluam. Tivemos acréscimos de movimentações, acertos, a gente espera que consiga reproduzir, que o jogo peça essas situações. A tendência é de uma equipe (adversária) fechada, equipe que tem um grande retrospecto fora de casa porque joga no erro do adversário com uma transição rápida — explicou.

O técnico ainda destacou a importância do apoio da torcida, que tem se motivado com a sequência de três vitórias consecutivas na Série B.

— A torcida do Inter carrega o seu time, empurra. O Beira-Rio cheio, a torcida voltando a sentir orgulho de sua equipe, isso é fantástico. É uma parceria que a gente espera que possa impulsionar a equipe. Que a equipe possa motivar a torcida, e a torcida, conduzir a equipe — ressaltou.

O jogo entre Inter e Londrina começa às 16h30min deste sábado, pela 20ª rodada da Série B.

