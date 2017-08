Sasha alerta para crescimento do Londrina: "Mudou bastante"

Atenção

O primeiro compromisso do Inter na Série B foi contra o Londrina, no dia 13 de maio. Mesmo fora de casa, o time colorado venceu por 3 a 0. Três meses depois, os times se reencontrarão, desta vez no Beira-Rio, pela 20ª rodada do campeonato. Para o atacante Sasha, o Inter precisa respeitar a boa campanha fora de casa do adversário do sábado.

— O Londrina é um time que mudou bastante desde o primeiro jogo. Tem uma campanha boa fora de casa, isso traz uma dificuldade para nós. Mas a gente vem num ritmo de jogo muito bom, que tem que manter. Continuar nessa crescente para ter outras semanas boas como esta — analisou o atacante, em entrevista coletiva depois do treino da manhã desta quinta-feira (10).

Para o atacante, que tem sido importante na sequência de vitórias coloradas, a série de resultados é fundamental para dar confiança e tranquilidade para os treinos.

— A gente vem numa sequência de três vitórias, coisa que não acontecia faz tempo. Isso dá uma tranquilidade maior para o grupo poder trabalhar melhor. O grupo vai estar mais tranquilo. Isso é um fator que favorece muito para a gente fazer uma boa semana de trabalho — observou. — (Guto Ferreira) Separa a defesa, começa a trabalhar o que ele quer que a defesa faça. E também que o ataque trabalhe mais finalizações. Então essa semana é boa para trabalhar tudo o que ele acha necessário — acrescentou.

Sasha tem disputado posição com o meia Camilo, já que D'Alessandro é visto como imprescindível para Guto. Para o camisa 9, no entanto, a escalação dependerá da característica que o técnico quer ter no time.

— O Camilo tem características diferentes, por ser um cara centralizado, de último passe. Eu sou um cara que marco, volto bastante, ataco. São características difetentes. Com certeza, o Guto vê quem está na melhor situação, no melhor momento. Mas todos estamos em um momento maravilhoso. Quem entrar vai dar a mesma sequência de trabalho no time — finalizou.

O jogo entre Inter e Londrina é às 16h30min de sábado, em Porto Alegre. O time colorado está na vice-liderança da Série B, com 33 pontos — três a menos do que o líder América-MG.

