Campeão da Libertadores com o Boca em 2007, Miguel Russo deve assumir o Millonarios

Após a saída de Diego Cocca para o Racing, a diretoria do Millonarios resolveu agir rápido para encontrar um novo treinador. Nas últimas horas, os dirigentes colombianos adiantaram um acordo com o argentino Miguel Ángel Russo, que deverá ser anunciando no início da próxima semana.

— Estamos na dependência apenas da assinatura dos documentos para que possamos anunciar Miguel Russo como novo técnico do Millonarios. As conversas estão bem avançadas com ele. Russo é um homem sério, com experiência e já foi campeão da Copa Libertadores. Estamos na expectativa de que tudo dê certo e tenha um final feliz — disse Enrique Camacho, presidente do clube colombiano.

— Nosso esforço é muito importante para que o Millonarios tenha um técnico desta dimensão para levar a equipe onde queremos. Ele tem demonstrado uma grande versatilidade e bons trabalhos em todas as equipes. Buscamos alguém que se adeque ao projeto de fazer nosso time jogar de forma ofensiva e bonita, além de trabalhar com nossos jovens jogadores — concluiu o mandatário do Millonarios.

Aos 60 anos, Miguel Russo já dirigiu grandes equipes do futebol sul-americano, como San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Rosario Central, Racing, Universidad de Chile e Boca Juniors, com quem foi campeão da Libertadores em 2007 sobre o Grêmio.