Rodrigo Caetano garante espaço para jovens da base no Flamengo

O diretor executivo Rodrigo Caetano voltou a afirmar que, na próxima temporada, os jogadores oriundos das categorias de base do Flamengo terão mais espaço no elenco profissional. O dirigente lembrou as adversidades que o time passou este ano, quando não contou com o Maracanã e teve diversas viagens ao longo da temporada.

A equipe rubro-negra não utilizou o Maracanã pelo fato de o estádio estar cedido à organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o que implicou em uma nova forma de ver o planejamento para a temporada.

— Não tem a menor dúvida de que faz parte do nosso planejamento que esses meninos tenham mais espaço. No ano de 2016, por todas as situações que o Flamengo enfrentou, por não ter estádio, se fez necessário ter um elenco, ao menos, mais numeroso. Tínhamos uma preocupação em relação aos resultados. Prevíamos, e felizmente erramos neste ponto, uma dificuldade maior em termos de lesões — disse, à ESPN, o dirigente.

— Agora, é provável que esses atletas assumam mais responsabilidades. Se todos vão ser protagonistas, não se sabe. O Zé Ricardo vira o ano com a intenção de que esses meninos sejam melhor utilizados. Vão ter o espaço que merecem — completou.

No atual elenco profissional, há os goleiros Thiago e João Lopes, o zagueiro Léo Duarte, o lateral-esquerdo Jorge, o volante Ronaldo, o meia Lucas Paquetá e os atacantes Thiago Santos e Vizeu revelados pelo clube.