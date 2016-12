Leandro Salino é anunciado pelo Vitória como reforço para 2017

Presente de Natal

O Vitória anunciou neste sábado a contratação do lateral direito Leandro Salino. O jogador, que estava no Olympiakos, assinou com o clube baiano por três temporadas. O diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, está empolgado com a chegada de Leandro.

— É um jogador que eu estava de olho, estava na minha lista. Quando falei com Argel, ele disse: "Traga correndo".

Em vídeo no site do clube, o jogador demostra empolgação ao dar sequência à sua carreira jogando no Vitória.



— Vamos para cima, Leão! Vamos para cima, Vitória! Estou muito feliz de representar esse clube em 2017. E vai correr bem. Uma ótima equipe. Estou muito ansioso para ver esse Barradão lotado, essa torcida maravilhosa empurrando o time. Agradecer a confiança do Argel e do Sinval. Estou preparado, ansioso. Espero começar 2017 muito bem!

Ao longo de seus 31 anos, Leandro Salino se formou nas categorias de base do Cruzeiro e foi ao América Mineiro estrear como profissional. Em suas conquistas, pode-se incluir o Campeonato Mineiro de 2005, quando defendia o Ipatinga, Campeonato Carioca e Taça Guanabara, títulos conquistados em sua passagem pelo Flamengo em 2007, Taça da Liga de 2012 e 2013, pelo SC Braga e a Superleague Grega por três anos consecutivos (2014, 2015 e 2016).

