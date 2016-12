Victor prega respeito a adversários da Libertadores: "Ninguém tem vida fácil"

Preparado

O goleiro Victor vai para mais uma Libertadores com o Atlético-MG. Campeão em 2013, o jogador sabe que a competição não costuma ter jogos fáceis. Por isso, apesar do grupo do Galo ter Libertad, Godoy Cruz-ARG e Sport Boys-BOL, Victor prega respeito para garantir uma boa campanha.

— São jogos bem complicados. Às vezes, envolvem logísticas bem difíceis, campos difíceis de se jogar, pressão. Então, talvez, em termos de tradição, os times não sejam potências sul-americanas, mas temos que ter o mesmo cuidado e respeito para termos um bom início de Libertadores — disse, em entrevista ao Globoesporte.com.

Leia mais:

Empresário revela interesse do Grêmio no lateral Álvaro Pereira

Meia Dátolo se aproxima de acordo com o Atlético-PR

Montillo vestirá a camisa 7 no Botafogo

Desde que chegou ao Atlético-MG, em junho de 2012, Victor conquistou dois Campeonatos Mineiros, Libertadores, Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil. O goleiro afirmou que o trabalho é o caminho para ter sucesso.

— Para você ser campeão não tem segredo, tem que trabalhar. O segredo do sucesso é trabalhar. É estar todo mundo focado, todo mundo concentrado e, principalmente, no mata-mata, é fazer o dever de casa. Isso é primordial para você conseguir ter êxito na competição. Fazendo a sua parte em casa e buscar pontos, ou pelo menos o empate, fora de casa, você tem grandes chances de conseguir ter sucesso na Libertadores — completou.

O Atlético-MG não conseguiu títulos de expressão em 2016. Apesar de ter conseguido vencer a Florida Cup na pré-temporada nos Estados Unidos, foi vice-campeão mineiro e vice-campeão na Copa do Brasil. O quarto lugar no Brasileirão garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores para 2017.