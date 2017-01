Como estão as contratações dos clubes brasileiros na Libertadores

No mercado

Os oito clubes brasileiros que estão na Copa Libertadores começam, nesta semana, a pré-temporada para 2017. Todos eles com novidades no grupo: desde poucas contratações pontuais, como o Grêmio, passando por reforços caros, como o Palmeiras, até o caso da Chapecoense, que precisa remontar todo o seu plantel após a tragédia com a delegação na Colômbia.

Primeiros times do Brasil que vão estrear na Libertadores, Atlético-PR e Botafogo mexeram bem nas suas fotografias. O clube paranaense contratou quatro jogadores, com destaques para Grafite e Felipe Gedoz – destaque da competição em 2014, pelo Defensor. Já o Botafogo tem em Montillo, ex-Cruzeiro e Santos, a sua principal novidade.

Os times mais discretos até agora no mercado foram Atlético-MG e Flamengo. Cada um confirmou apenas dois nomes – Conca, pelo rubro-negro, é o grande destaque, mas só terá condições de jogo em abril. Os mineiros apostam no zagueiro Felipe Santana, que estava na Rússia e se destacou no Borussia Dortmund, da Alemanha.

O Palmeiras teve a principal perda, com a saída de Gabriel Jesus – acordada em agosto – para o Manchester City. Mas o time paulista abriu o bolso para as reposições: além do técnico Eduardo Baptista, o campeão brasileiro contratou Guerra, melhor jogador da Libertadores em 2016, e Felipe Melo, além dos jovens Raphael Veiga e Hyoran.

Veja a lista das novidades e saída dos brasileiros na Libertadores:

ATLÉTICO-MG

REFORÇOS

Roger Machado (técnico), Danilo Barcelos (LE, América-MG) e Felipe Santana (Z, Kuban Krasnodar-RUS)

SAÍDAS

Dátolo (M, Vitória), Júnior Urso (V, Shandong) e Leandro Donizete (V, Santos)

ATLÉTICO-PR

REFORÇOS

Grafite (A, Santa Cruz), Jonathan (L, Fluminense), Luis Henrique (A, Botafogo) e Felipe Gedoz (M, Club Brugge)

SAÍDA

Hernani (V, Zenit), Edigar Junio (A, Bahia)

BOTAFOGO

REFORÇOS

Gatito Fernandes (G, Figueirense), Roger (A, Ponte Preta), João Paulo (M, Santa Cruz), Montillo (M, Shandong), Escudero (M, Puebla-MEX) e Victor Luis (LE, Palmeiras)

SAÍDAS

Sidão (G, São Paulo), Diogo Barbosa (LE, Cruzeiro), Gervásio Núñez (M, sem clube) e Luis Henrique (A, Atlético-PR)

CHAPECOENSE

REFORÇOS

Douglas Grolli (Z, Ponte Preta), Dodô (M, Atlético-MG), Elias (G, Juventude), Rossi (A, Goiás), Nadson (M, Paraná) Wellington Paulista (A, Fluminense), Niltinho (A, Criciúma), Diego Renan (L, sem clube), Andrei Girotto (V, Kyoto Sanga), Luiz Otávio (Z, Luverdense), Osman (A, América-MG), Amaral (V, Palmeiras) e Zeballos (L, Defensor Sporting)

FLAMENGO

REFORÇOS

Trauco (LE, Universitario) e Conca (M,Shangai SIPG)

SAÍDAS

Alan Patrick (M, Shakhtar) e Emerson Sheik (A, sem clube)

GRÊMIO

REFORÇOS

Michel (V, Atlético-GO), Léo Moura (L, Santa Cruz), Gabriel Fernández (A, Racing-URU) e Leonardo (L, Boa Esporte)

SAÍDAS

Negueba (A, sem clube), Wallace Oliveira (LD, sem clube), Henrique Almeida (A, sem clube) e Fred (Z, Vitória)

PALMEIRAS

REFORÇOS

Eduardo Baptista (técnico), Raphael Veiga (M, Coritiba), Keno (A, Santa Cruz), Hyoran (M, Chapecoense) e Guerra (M, Atlético Nacional), Michel Bastos (M, São Paulo) e Felipe Melo (V, Inter de Milão)

SAÍDAS

Cuca (técnico), Gabriel Jesus (A, Manchester City), Roger Carvalho (Z, Atlético-GO) e Gabriel (V, sem clube)

SANTOS

REFORÇOS

Matheus Ribeiro (LD, Atlético-GO), Cléber (Z, Hamburgo) e Vladimir Hernandez (A, Junior Barranquilla), Leandro Donizete (V, Atlético Mineiro) e Kayke (A, Yokohama Marinos)

SAÍDAS

Elano (M, virou auxiliar)

