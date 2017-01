Presidente do Nacional-URU confirma conversas com Ronaldinho

Em negociação

Ronaldinho pode disputar a Libertadores. O brasileiro é alvo de Nacional, do Uruguai. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube, Jose Luis Rodríguez, em entrevista à Rádio 1010 AM. No entanto, ele admitiu que a negociação não é simples.



— A tentativa existe, mas é difícil. Estamos conversando há 20 dias. Estamos tentando patrocinadores para viabilizar a situação. Vejo como algo ainda distante — explicou o mandatário.



O meia não atua regularmente desde que deixou o Fluminense, em 2015. Rodríguez exaltou Ronaldinho, melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, falando sobre sua campanha no título continental do Atlético-MG em 2013.

— Estamos falando de um jogador que, não faz muito tempo, foi o melhor jogador do mundo. Além disso, ganhou a própria Libertadores três anos atrás, pelo Atlético-MG.

O Nacional já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Além dos uruguaios, a chave 7 tem Chapecoense, Lanús (ARG) e Zulia (VEN) completam a chave.