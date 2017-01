Iquique fecha "janela" de reforços com dois nomes: "Não estamos buscando mais contratações"

Adversário do Grêmio

Um lateral-esquerdo e um meia: apenas dois reforços compõem a lista de chegadas do Deportes Iquique, adversário do Grêmio no Grupo 8 da Libertadores, em 2017. Anunciados em dezembro passado, Nicolás Peñailillo e Eduardo Farías são as únicas contratações do clube.

— Já chegaram os dois jogadores que eu pedi. Não estamos mais buscando contratações — anunciou o técnico Jaime Vera ao jornal local, o La Estrella de Iquique.

Na imprensa chilena, circulava a informação de que o Iquique ainda poderia contratar um centroavante. O treinador, no entanto, decidiu dar oportunidade aos jovens que já tem no grupo — e que levaram a equipe ao posto de terceiro time que mais marcou gols no campeonato.

— Todos querem um atacante, mas não posso ser egoísta com os garotos que estão jogando bem. Expliquei ao presidente o meu pensamento — completou Vera ao periódico.

Além da Libertadores — competição em que estreia em 7 de março diante do Guaraní, do Paraguai —, o Iquique também disputa o Clausura chileno no primeiro semestre de 2017. A primeira partida nacional do clube na temporada será contra a Universidad de Chile, em 5 de fevereiro.



