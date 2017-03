Botafogo vence Estudiantes por 2 a 1 pela Libertadores

No Engenhão

O Botafogo não teve vida fácil até agora na Copa Libertadores. Após passar por dois campeões da América nas duas fases preliminares, o time carioca derrotou ontem mais um clube acostumado com o torneio: venceu o Estudiantes de La Plata por 1 a 0, no Engenhão, pela primeira rodada do Grupo 1.

Mas, como é costume, o Botafogo passou sufoco para vencer. Mesmo que o Estudiantes sofresse com a falta de ritmo por conta da greve no futebol argentino – o primeiro jogo oficial da equipe foi no último final de semana, pelo campeonato nacional –, os cariocas não conseguiam encontrar espaços. Solari e Otero levavam preocupação ao time comandado por Jair Ventura.

Mas, aos 34 minutos, o Engenhão explodiu pela primeira vez. Após cruzamento na área, Bruno Silva fez uma assistência de voleio e Roger, na pequena área, acertou a bicicleta para vencer Andújar.

O segundo tempo começou com o Botafogo em cima, na tentativa de ampliar a vantagem. Só que o Estudiantes mostrou sua força logo aos 16: Otero cobrou falta pela esquerda e venceu Gatito Fernández, empatando o jogo.

O placar obrigou o time carioca a sair em busca da vitória. E o 2 a 1 veio aos 33, com Pimpão: ele aproveitou o rebote do chute de Camilo, girou com velocidade e acertou o cantinho de Andújar para confirmar a vitória.

*ZHESPORTES