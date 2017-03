Flamengo sobra no segundo tempo e atropela o San Lorenzo no Maracanã

Libertadores

Com grande atuação no segundo tempo, o Flamengo conquistou uma importante vitória e goleou o San Lorenzo (ARG), por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã. O Rubro-Negro assumiu a liderança do Grupo 4 da Libertadores com este resultado, um ótimo início no torneio sul-americano. A equipe argentina demonstrou cansaço em seu primeiro compromisso oficial na temporada e não chegou a ameaçar.

O primeiro tempo teve somente uma chance clara de gol para o Flamengo. Mesmo mostrando qualidade, o San Lorenzo incomodou poucas vezes, talvez pela falta de ritmo de jogo. Os donos da casa demonstraram nervosismo em alguns lances, ansiosos para construir a vantagem no placar.

A primeira grande chance foi aos 13 minutos. Muralha lançou Arão, que deu ótimo passe para Éverton. O meia ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou na trave. Pouco depois, o San Lorenzo respondeu com uma jogada ensaiada de escanteio. Montoya surgiu livre na entrada da área e cabeceou rente à trave esquerda de Muralha.

O Flamengo chegou ao tão esperado gol aos três minutos do segundo tempo. Éverton foi puxado na entrada da área, e Diego fez as honras da casa. O meia encobriu a barreira, o suficiente para fazer explodir o Maracanã: 1 a 0.

Empolgado, o Rubro-Negro tomou conta do jogo e ampliou com Trauco, aos 16 minutos. O peruano recebeu passe de Diego na entrada da área e arriscou um lindo chute no ângulo esquerdo de Torrico, que nada pôde fazer.

O Flamengo seguiu pressionando um adversário abatido e ampliou com Rômulo. Diego cobrou escanteio no primeiro pau, Berrío desviou, e o volante apareceu para completar para o gol, o primeiro dele pelo clube. Curiosamente, o camisa 27 estava recebendo algumas vaias no Maracanã.

Incansável, o Flamengo seguia em busca de mais gols. Gabriel entrou bem e sofreu pênalti, mas Guerrero desperdiçou. A noite era tão boa que nem mesmo a infelicidade do peruano mudou o astral da torcida, que gritou o nome do camisa 9.

Aos 42 minutos, Gabriel fez bela jogada na entrada da área e deu um lindo chute no ângulo esquerdo de Torrico.

* Lancepress