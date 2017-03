Sem dificuldade, River Plate vence Independiente de Medellín fora de casa

Libertadores

Em jogo tranquilo, o River Plate não tomou conhecimento e não se intimidou com a torcida adversária para vencer o Independiente de Medellín por 3 a 1. Destaque para Driussi que marcou um gol e o goleiro Batalla com importantes intervenções.

Os primeiros 25 minutos não existiram no estádio Atanasio Giradot. Devido as fortes chuvas que atingiram Medellín, a bola quase não rolava no gramado e o juiz interrompeu o jogo por 50 minutos. Assim que a bola voltou a rolar, o River abriu o placar aos 29 minutos. Após pênalti assinalado pela arbitragem, Lucas Alario bateu forte no canto esquerdo e saiu para o abraço, 1 a 0 para o time argentino.

O segundo tento argentino saiu quatro minutos depois em cobrança de falta. Em levantamento na grande área, o goleiro Gonzalez afastou mal e Driussi, artilheiro do River Plate, só teve o trabalho de dominar e encher o pé, 2 a 0. Com dificuldades para assustar o River, o time da casa só conseguiu assustar em chute de fora da área. Juan Quintero encheu o pé, Batallia rebateu, mas conseguiu se recuperar e abafar o chute de Nazarit.

No começo da segunda etapa o Independiente de Medellín entrou em busca de uma reação, mas o River Plate encerrou qualquer possibilidade ao marcar o terceiro tento. Em cruzamento da esquerda, Lucas Martinez pegou de primeira e marcou um golaço, 3 a 0.

Em raro momento de lucidez no ataque colombiano, a bola sobrou para Juan Valência que pegou na grande área e assustou o goleiro Batallia. Apostando em jogadas pelas laterais, o Medellín chegou perto de diminuir com Nazarit, que aproveitou cruzamento e cabeceou firme para Batalla defender no centro do gol.

Aos 40 minutos o time da casa perdeu um gol inacreditável. Após enfiada de bola, Hernan Hechalar saiu na cara do goleiro, driblou Batalla, mas conseguiu chutar para fora dentro da pequena área. O tão sonhado gol do Independiente de Medellín saiu aos 44 da segunda etapa com Juan Quintero, que acertou a cobrança de pênalti no canto direito e saiu para vibrar, 3 a 1.

