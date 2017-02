Junior Cigano perderá disputa do UFC 211

No Mundo das Lutas

Junior Cigano desafiará – na luta principal do UFC 211, dia 13 de maio, em Dallas (EUA) - o Cinturão dos pesos pesados do Campeão Stipe Miocic. No primeiro encontro entre os atletas, em 2014, o catarinense venceu por pontos. Segundo o site de apostas Bestfightodds, Stipe Miocic é o favorito e está (-200), ou seja, o apostador que acreditar no atual Campeão terá de desembolsar 200 dólares e, no caso de vitória, receberá 100 dólares e mais os 200 dólares apostados.

Já Cigano está (+ 170), ou seja, o apostador que acreditar no ex-campeão irá faturar quase 3 vezes o valor apostado, em caso de vitória.

