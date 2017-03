Caju Freitas: carreira de Vitor Belfort no UFC se aproxima do final

Vídeo

O mais experiente em atividade do MMA não aguentou o forte ritmo do oponente Kelvin Gastelum e foi nocauteado no UFC Fortaleza, na madrugada deste domingo. A luta de despedida do MMA, ainda em 2017, possivelmente será no Brasil.

Depois do confronto, Belfort confirmou aposentadoria após próxima luta e pediu despedida no Rio, que seria dia 3 de junho, no UFC 212.



— Tenho só uma luta do contrato. Não queria enfrentar brasileiro, não. Queria finalizar minha carreira profissional. Ver o MMA onde chegou... É triste não poder dar a vitória a seu povo, mas já era algo decidido na minha cabeça (aposentadoria), só não tinha anunciado ainda. Acho que o UFC deveria criar uma categoria das lendas. Sei o quanto é difícil, não é fácil. Sem sacrifício, não há glória.

