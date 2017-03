Fedor, Wand e Sonnen tiram o sono de Dana White

No Mundo das Lutas

Finalmente o UFC irá receber uma real concorrência. Reinando em céu de brigadeiro desde a compra e a posterior extinção do Pride, em 2007, a maior organização do Planeta vê, claramente, o Bellator crescer de forma exuberante. A edição história do Bellator 180, programado para o dia 24 de junho, na Madison Square Garden Arena, em Nova York é a maior prova disso. Na luta principal, Wanderlei Silva irá encarar o americano Chael Sonnen, em um combate já esperado desde 2014. No segundo confronto mais importante, o lendário Fedor Emelianenko fará a sua estreia na organização contra o americano Matt Mitrione. Aos 40 anos e brilhando desde os tempos do Pride, o russo é considerado como um dos maiores nomes da história das lutas.

Aqui em Nova York já se comenta bastante sobre o evento que promete roubar as atenções no mundo das lutas. O MMA é que sai ganhando com o crescimento do Bellator, com eventos empolgantes e bons duelos.

