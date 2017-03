McGregor abre como zebra no duelo contra Mayweather

No Mundo das Lutas

Conor McGregor e o campeão de boxe Floyd Mayweather deverão se enfrentar em setembro ou outubro. Como será com as regras da nobre arte, as principais bolsas de apostas acreditam em vitória fácil de Mayweather. Segundo o site de apostas Bestfightodds, Floyd Mayweather é o favorito e está (- 2500), ou seja, o apostador que acreditar no boxeador terá de desembolsar 2500 dólares e, no caso de vitória, receberá 100 dólares e mais os 2500 dólares apostados. Já McGregor é a total zebra e está (+ 900), ou seja, o apostador que acreditar no atual campeão dos leves do UFC irá faturar quase 10 vezes o valor apostado, em caso de vitória.

