Bloqueio da Justiça emperra pagamentos de seguro pela LaMia

Um mês depois da tragédia

Queda do avião da companhia boliviana nas cercanias de Medellín matou 71 pessoas, entre elas 19 jogadores da Chape

Queda do avião da companhia boliviana nas cercanias de Medellín matou 71 pessoas, entre elas 19 jogadores da Chape Foto: Raul ARBOLEDA / Afp

A companhia aérea LaMia, dona da aeronave que caiu em 29 de novembro passado na Colômbia deixando 71 mortos e seis feridos — a maior parte da vítimas integrava a delegação da Chapecoense —, ainda não pôde efetuar o pagamento do seguro, pois documentos-chave estão sob controle da Procuradoria da Bolívia.

A seguradora Bisa solicitou a documentação à empresa aérea para o pagamento de seguros aos familiares de falecidos e aos sobreviventes, mas esses recursos estão bloqueados pela Justiça, afirmou Gustavo Vargas, gerente da LaMia, citado pelo jornal El Deber de Santa Cruz.

De acordo com a companhia boliviana, a aeronave estava assegurada em US$ 25 milhões (cerca de R$ 81,5 milhões), e estimava-se o pagamento de até US$ 165 mil (R$ 537,6 mil) por cada vítima fatal.

— Sei que em uma ou duas semanas a Procuradoria vai desbloquear a empresa, isso com certeza vai permitir que a mesma cumpra o pedido da asseguradora — afirmou o jurista.

No dia 29 de novembro, um BA-146 modelo RJ85 da LaMia caiu perto de Medellín, na Colômbia, matando 71 das 77 pessoas a bordo, entre elas o piloto e 19 jogadores da Chapecoense, além dos diretores do clube e jornalistas.

Uma investigação das autoridades aeronáuticas colombianas estabeleceu que a aeronave voou com combustível limitado para fazer a rota entre a cidade boliviana de Santa Cruz e o aeroporto José María Córdova de Rionegro, que serve Medellín.

Para esse trajeto (Santa Cruz-Medellín), a aeronave deveria contar com uma reserva de combustível para sobrevoar ao menos uma hora e quarenta minutos a mais, segundo o inquérito.

Sobre a aquisição do seguro por US$ 25 milhões, o governo boliviano apontou a existência de testas de ferro, pois teve de bloquear o mínimo de US$ 5 milhões em bens, mas o piloto Miguel Quiroga, um dos proprietários da empresa, não tinha propriedades.

Autoridades bolivianas disseram que será envidada à Colômbia toda a documentação requerida por autoridades aeronáuticas desse país, depois de elas terem reclamado da falta de cooperação de La Paz.

O governo anunciou também um processo contra o diretor da Aasana, a empresa estatal aeroportuária da Bolívia, Marcelo Chávez, por falta de cooperação.

