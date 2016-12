Follmann recebe visita de atletas paraolimpícos no hospital

Apoio

Único dos sobreviventes do voo da Chapecoense ainda no hospital, o goleiro Jakson Follmann recebeu, nesta terça-feira, a visita de dois representantes do Brasil Paraolímpico. O jogador, que teve parte da perna direita amputada após o acidente em Medellín, recupera-se no Hospital da Unimed, em Chapecó, e ainda não tem previsão de alta.

Follmann foi visitado por Renato Leite, capitão da seleção paraolímpica de vôlei, Mizael Conrado, ex-jogador de futebol 5 e vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, além de Marcos Costa, presidente da OAB de São Paulo. Costa e Leite são usuários de prótese, enquanto Conrado é deficiente visual.

Hoje tive a honra de receber a visita do presidente da OAB de São Paulo Dr Marcos Costa, do capitão da seleção paraolímpica de vôlei Renato que usam próteses,e do Misael presidente do comitê Paraolimpico brasileiro. Uma experiência única que com certeza vai me ajudar em muito. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Jakson Follmann ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@jaksonfollmann) em Dez 27, 2016 às 6:08 PST

– Uma experiência única, que com certeza vai me ajudar muito – escreveu Follmann, no Instagram, ao relatar a visita.

