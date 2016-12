Zeballos se diz orgulhoso pela oportunidade de defender a Chapecoense em 2017 

Reforço

O lateral Emílio Zeballos confirmou ao jornal El País que viaja para Chapecó nos primeiros dias de janeiro para assinar contrato de um ano com a Chapecoense. O jogador que é admirado pelo executivo Rui Costa, que chegou a negociar sua vinda ao Grêmio neste ano, será emprestado pelo Defensor para o clube catarinense.

- No dia em que meu agente me ligou para me dar a notícia, a primeira coisa foi uma grande alegria, porque estou há mais de quatro anos à espera de uma oportunidade para sair para fora, que é o que todo jogador quer. (...) Sempre estou pensando positivo, é um novo desafio, um grande clube que terá um grande impacto internacional. Estou muito orgulhoso que, nos primeiros dias de janeiro, eu possa viajar para Chapecó a assinar e começar a pré-temporada. Será um orgulho e uma honra para defender a camisa do Chapeconese porque, sem dúvida, esta equipa merece o melhor - destacou Zeballos ao jornal.

Leia mais:

Marinho visita família de Kempes, uma das vítimas do acidente da Chapecoense, na manhã de Natal

Leonardo Oliveira: o primeiro ato da reconstrução da imagem do Inter

Desenvolvedora do PES anuncia apoio e homenagens à Chape



O jogador ainda falou sobre a carga emocional que terá a temporada de 2017 para o clube de Santa Catarina:

- Até agora eu tenho tido muita calma, eu não pensei sobre muitas coisas. Sem dúvida vai ser muito emocional. Eu sei que em 29 de janeiro será o primeiro jogo oficial, não há dúvida de que serão momentos inesquecíveis e emocionantes.

Por fim, Zeballos explicou porque a negociação com o Grêmio não evoluiu neste ano:

- Após a boa Copa Libertadores em 2014 que o Defensor fez, várias equipes brasileiras demonstraram interesse. Equipes como Grêmio e Atlético Mineiro. Tive a chance de ir para o Grêmio, que lamentavelmente pelo prazo que terminava, tudo havia se concretizado, mas a janela de transferências no Brasil terminou. Por esta razão, ele deixou cair a chance de ir para o Grêmio e agora veio esta indo a Chapecoense.

*RÁDIO GAÚCHA