De virada, Liverpool goleia Stoke City e se mantém na vice-liderança do Campeonato Inglês

4 a 1

O Liverpool segue imbatível em Anfield no Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, a equipe venceu, de virada, o Stoke City por 4 a 1 e se manteve na vice-liderança da competição, seis pontos atrás do líder Chelsea. Agora, o time do técnico Jürgen Klopp está há 16 jogos invicto em casa – não perde desde janeiro de 2016.

Leia mais:

Novo reforço do Inter, Roberson marcou um gol a cada três partidas no Juventude

Brasil-Pel confirma cinco reforços para a temporada 2017

Inter pode contratar volante revelação do Criciúma



O Stoke City chegou a ameaçar esta invencibilidade aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Pieters cruzou e o atacante Walters cabeceou para marcar o primeiro. Em seguida, a equipe quase ampliou. Joe Allen se aproveitou de erro da zaga e chutou cruzado, mas o goleiro Mignolet, com a ponta do pé direito, evitou o gol.

Depois disso, o Liverpool acordou no jogo. Firmino ganhou disputa na área e bateu cruzado, mas Crouch, ex-Liverpool, salvou em cima da linha. Aos 34 minutos, o empate. Lallana aproveitou falha da zaga do Stoke e finalizou cruzado, entre o goleiro e o poste, para deixar tudo igual. Em seguida, a virada. Aos 43, o brasileiro Roberto Firmino recebeu de Milner, girou e chutou cruzado. A bola, antes de entrar, ainda bateu nas duas traves.

No segundo tempo, a zaga do Stoke City continuou errando. Aos 14, Imbula fez contra após cruzamento de Mané. Aos 24 minutos, Sturridge entrou em campo. Aos 25, marcou o quarto gol do Livepool. Antes de fazer a sua tradicional dancinha na comemoração, o atacante aproveitou outro vacilo da defesa do Stoke, driblou o goleiro e transformou a vitória em goleada: 4 a 1.

No próximo sábado, às 15h30min, o Liverpool recebe o Manchester City. Já o Stoke vai enfrentar o líder Chelsea, às 13h, no Stamford Bridge.

A invencibilidade do Liverpool em Anfied (última derrota Liverpool 0x1 Manchester United — 17/1/2016 – depois disso:

16 jogos

10 vitórias

6 empates

36 pontos

75 % de aproveitamento

43 gols feitos

14 gols sofridos

A invencibilidade do Liverpool em Anfied:

Liverpool 2x2 Sunderland

Liverpool 4x0 Everton

Liverpool 3x0 Manchester City

Liverpool 1x1 Chelsea

Liverpool 1x1 Tottenham

Liverpool 4x1 Stoke City

Liverpool 2x2 Newcastle

Liverpool 2x0 Watford

Liverpool 4x1 Leicester

Liverpool 5x1 Hull City

Liverpool 0x0 Manchester United

Liverpool 2x1 West Bromwich

Liverpool 6x1 Watford

Liverpool 2x0 Sunderland

Liverpool 2x2 West Ham

Liverpool 3x1 Stoke City

*ZHESPORTES