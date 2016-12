Dirigente do Atlético de Madrid confirma permanência de Simeone

Fica

Um conselheiro do Atlético de Madri garantiu nesta terça-feira que o cobiçado técnico argentino Diego Simeone continuará no cargo na próxima temporada. Perguntado pela emissora La Sexta sobre o futuro do técnico, cujo contrato termina ao fim da temporada 2017/2018, o conselheiro Miguel Ángel Gil Marín afirmou que Simeone ficará em Madri "nesta temporada e na próxima com segurança".

– Ele está com a gente há cinco anos e o sensato é que fique por muitos outros, porque estamos encantados. Seguimos crescendo, tanto ele como nós, e o mais inteligente é continuar – completou o dirigente.

Desde sua chegada ao clube em dezembro de 2011, o argentino, que vestiu a camisa do Atlético como jogador, conquistou uma Liga Europa (2012), uma Copa do Rei (2013) e um Campeonato Espanhol (2014), sendo derrotado na final de duas Liga dos Campeões pelo arquirrival Real Madrid (2014 e 2016).

*AFP