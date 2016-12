Inter enfrenta o Brasil-Pel, e Grêmio joga contra o Flamengo na primeira rodada da Primeira Liga

Tabela

A rodada de abertura da segunda edição da Primeira Liga já tem datas marcadas. A organização da competição divulgou, nesta sexta-feira, os dias dos jogos e os horários das partidas iniciais da competição. Grêmio, Inter e Brasil-Pel serão os representantes gaúchos no torneio.

Inter e Xavante estão no Grupo A, ao lado de Fluminense e Criciúma, e já sabem data e hora do primeiro jogo, quando se enfrentam no Beira-Rio. A partida será no dia 1º de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h30min.

Já o Grêmio, no Grupo B, estreia contra o Flamengo no dia 8 de fevereiro, fora de casa. No entanto, o horário da partida ainda não foi divulgado, assim como o local do confronto. Também estão na chave América-MG e Ceará.

Confira as datas e horas dos jogos da primeira rodada:

GRUPO A

24/1 – 20h – Fluminense x Criciúma

1/2 – 19h30min – Inter x Brasil-Pel

GRUPO B

2/2 – 19h15min – América-MG x Ceará

8/2 – Flamengo x Grêmio

GRUPO C

26/1 – 20h – Chapecoense x Joinville

1/2 – 19h30min – Cruzeiro x Atlético-MG

GRUPO D

25/1 – 19h15min – Figueirense x Londrina

25/1 – 19h30min – Paraná x Avaí

*ZHESPORTES