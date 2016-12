Juventus demonstra interesse em tirar James Rodríguez do Real

De olho

Um dos nomes mais comentados antes da abertura do mercado de inverno europeu, James Rodríguez agora vê seu nome ventilado na Juventus. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a equipe de Turim está preparando uma oferta, uma vez que enxerga "via livre" no negócio.

Ainda de acordo com o diário italiano, foi neste sentido que falou recentemente o diretor geral da Juventus, Beppe Marotta, salientando que o objetivo é recolocar a Velha Senhora entre os maiores times do mundo e que para isso é necessário ter os melhores jogadores.

E é por isso que James está no radar, tendo em conta que o Real Madrid pretenderá recuperar parte dos 80 milhões de euros (R$ 274 milhões) investidos na contratação do meia colombiano, em 2014.

A Juventus não é a única equipe gigante que está monitorando a situação de James. A imprensa europeia dá conta de que o colombiano teria ofertas de Chelsea, Inter de Milão e Manchester United.

Na atual temporada, o camisa 10 disputou 16 dos 26 jogos do Real Madrid, sendo nove como titular. Ele, que marcou dois gols no ano, viu seu empresário declarar recentemente que não sairá de Madri em janeiro.