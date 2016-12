Manchester United vence com direito a show de Ibra e "gol escorpião"

3 a 1

No "Boxing Day" cheio de jogos da Inglaterra, o Manchester United bateu o Sunderland por 3 a 1, no Old Trafford. Os gols do confronto, válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, foram marcados por Blind, Ibrahimovic e Mkhitaryan — este um golaço de calcanhar —, e Borini, para o Sunderland.

A quarta vitória consecutiva do United na Premier League o leva aos 31 pontos, colando-o no G-4. O Sunderland, por sua vez, permanece com 15, na 18ª posição e lutando contra o rebaixamento.

O JOGO

Os primeiros minutos encheram o torcedor local de esperança, que viram intensidade e muita luta. No entanto, o United sofreu mais sustos do que o esperado, tendo que contar, inclusive, com a estrela de De Gea.

No melhor momento do Sunderland na partida, o gol. Porém contra a sua meta. Após boa jogada e assistência de Ibrahimovic, Blind se apresentou à frente e, já dentro da área, finalizou cruzado: 1 a 0 e vantagem para os donos da casa.

Na segunda etapa, os Red Devils tiveram mais equilíbrio em campo e, principalmente pelas boas atuações dos meias Mata e Pogba, conseguiram administrar o ritmo do confronto. A equipe de David Moyes, ex-treinador do United, nitidamente sentiu o golpe e pouco produziu depois do intervalo.

Sem sofrer pressão dos rivais, Ibra, que já tinha desperdiçado uma chance cara a cara com Pickford, ampliou o marcador, desta vez esbanjando frieza: segundo gol do jogo e o 12º do sueco no Inglês.

O melhor, no entanto, foi guardado para o fim. Nos minutos finais, logo depois da entrada do contestado Fellaini, Mkhitaryan, impedido, acertou um calcanhar em uma finalização de escorpião, depois de outra assistência de ibra: golaço, sonoro e histórico. Uma cereja no bolo da festa de Natal dos Red Devils, que ainda viram Borini descontar, acertando um lindo chute de longe. Nada que pintasse de amarelo os sorrisos de Mourinho e companhia.

Agora, o Manchester United volta a campo pelo Inglês no próximo sábado, quando encara o Middlesbrough, em casa. No mesmo dia, o Sunderland visita o Burnley - ambos os jogos serão válidos pela 19ª rodada.

