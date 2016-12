Firmino é detido pela polícia por dirigir alcoolizado, afirma site

Na Inglaterra

A véspera de Natal não foi agradável para Roberto Firmino. De acordo com o site Eurosport, o atacante do Liverpool e da Seleção Brasileira foi detido na madrugada do dia 24 de dezembro, em Merseyside (região metropolitana de Liverpool), após ter sido parado pela polícia e ter sido acusado de dirigir alcoolizado.

Com isso, segundo destaca a publicação, o jogador de 25 anos terá de comparecer a um tribunal em Liverpool no dia 31 de janeiro para prestar esclarecimentos. O dia, contudo, é o mesmo que a equipe do técnico Jürgen Klopp recebe o Manchester City, pelo Campeonato Inglês.

O time de Firmino entra em campo nesta terça, para encarar o Stoke City, às 15h15min (de Brasília).