Quem está na mira ou de saída do futebol chinês no fim de ano

Nenhum mercado intriga mais o futebol mundial do que o chinês. Se até pouco tempo o país era inexpressivo no mundo da bola, tornou-se uma potência — se não em termos esportivos, pelo menos em padrão financeiro. No fim de ano, clubes chineses já anunciaram as grandes contratações de Oscar e Carlos Tevez.

A janela chinesa estará aberta de 1° de janeiro a 28 de fevereiro. O período será recheado de especulações e rumores, que envolvem nomes de times desconhecidos e propostas de altos valores por jogadores desde o nível mediano até as principais estrelas do futebol europeu. As negociações também incluem jogadores que vão para a Ásia, mas logo querem retornar ao Brasil ou a outros centros do futebol para ter mais visibilidade.

O mercado chinês está tão agitado que já há uma preocupação local pelo comprometimento da formação de jogadores locais — com a presença de um número tão elevado de estrangeiros, os jovens chineses teriam um espaço reduzido nos elencos. Por isso, a Superliga Chinesa já pretende reduzir o número de estrangeiros por clube — de quatro para três, além de uma vaga extra para asiáticos de outra nacionalidade.

Idas

Oscar (negócio fechado)

De: Chelsea

Para: Shanghai SIPG

Tevez (negócio fechado)

De: Boca Juniors

Para: Shanghai Shenhua

Lionel Messi (sonho)

De: Barcelona

Para: Hebei Fortune

Wayne Rooney (interesse)

De: Manchester United

Para: Guangzhou Evergrande e o Beijing Guoan

Pepe (interesse)

De: Real Madrid

Para: Hebei Fortune

Lucas Lima (proposta)

De: Santos

Para: não divulgado

Di María (interesse)

De: PSG

Para: não divulgado

Marinho (proposta)

De: Vitória

Para: não divulgado

Rodriguinho (interesse)

De: Corinthians

Para: não divulgado

Ricardo Quaresma (proposta)

De: Besiktas

Para: não divulgado

Arda Turan (proposta)

De: Barcelona

Para: Guangzhou Evergrande

Manoel (interesse)

De: Cruzeiro

Para: não divulgado

Cesc Fàbregas (interesse)

De: Chelsea

Para: Guangzhou Evergrande

Saídas

Luis Fabiano (interesse)

De: Tianjin Quanjian

Para: sem destino (Vasco, Ponte Preta e Santos)

Jadson (interesse)

De: Tianjin Quanjian

Para: Cruzeiro

Marcelo Moreno (interesse)

De: Changchun Yatai

Para: Cruzeiro

Gil (interesse)

De: Shandong Luneng

Para: Flamengo