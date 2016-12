Zagueiro Pepe pode deixar o Real Madrid a caminho da China

Fortuna

Chegou o dia que um clube chinês pode desfalcar o Real Madrid. Depois de quase 10 anos no clube e um dos capitães da equipe, Pepe pode deixar a capital espanhola para jogar no Hebei Fortune, equipe dirigida por Manuel Pelegrini.

O contrato de Pepe se encerra no meio de 2017 e as negociações para uma eventual renovação estão paradas. Na capa desta segunda-feira, o jornal Marca noticia o interesse dos chineses pelo brasileiro naturalizado português. E com um salário de 10 milhões de euros anuais, mais do que o dobro do que ganha atualmente.

São 327 jogos com a camisa do Real Madrid e, apesar da fama de violento, apenas seis expulsões (como comparação, Sergio Ramos tem 20 expulsões pelo Real). Pepe marcou 14 gols com a camisa do time branco.

Na temporada atual, vem tendo dificuldades de se firmar. Começou o campeonato machucado, voltou a se lesionar e jogou pouco. Aos 33 anos, pode fazer na China seu último grande contrato.