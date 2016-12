Michel Bastos chega a acordo para rescindir com o São Paulo

Fim de ciclo



O meia Michel Bastos entrou em acordo com o São Paulo e vai rescindir seu contrato, que iria até o fim de 2017. O Palmeiras é um dos clubes interessados no jogador de 33 anos e mantém conversas com ele há algum tempo. Com a liberação, o caminho fica livre para a negociação avançar.



— Falta assinar a rescisão. Chegamos a um acordo global, bom para ambas as partes, mas não vou entrar em detalhes — disse Emmanuel de Kerchove, empresário de Michel Bastos.

O São Paulo tinha uma dívida com Michel Bastos e esperava que o atleta abrisse mão do valor para concretizar a rescisão, mas as partes ainda não confirmaram os termos do acordo. O Palmeiras, por sua vez, manteve o atleta no radar, esperando que ele ficasse livre no mercado para avançar. No meio do ano, chegou-se a discutir uma troca envolvendo Rafael Marques, mas não houve sucesso.

O agente do meia confirmou que o Verdão está na disputa por ele, mas não descarta que o destino do atleta seja outro. A ideia é que ele tenha tudo fechado logo no começo do ano para iniciar a pré-temporada no novo clube.

— (O Palmeiras) é um dos clubes . O Michel também tem mercado na França, fez coisas boas lá que não foram esquecidas, mas não tem acordo concreto com nenhum clube — disse.

Michel Bastos chegou ao São Paulo em 2014 e teve início muito bom. Depois de terminar 2015 em baixa, já com algumas rusgas com a torcida, ele teve seus últimos momentos de brilho no clube na Libertadores deste ano. Depois, voltou a cair de rendimento e viu a relação azedar de vez quando a torcida organizada invadiu o CT e o agrediu. Foram 121 jogos e 22 gols.



*Lancepress