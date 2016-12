Na volta às quadras, Nadal atropela Berdych e vai à semi em Abu Dhabi

Torneio de exibição



O espanhol Rafael Nadal, atual número 9 do mundo e dono de 14 títulos de Grand Slam, não teve problemas em vencer o tcheco Tomas Berdych, 10º do ranking, em sua estreia no Mubadala World Tennis Championship. A partida, que durou 1h15min, teve parciais de 6/0 6/4.

Esta foi a primeira partida que Nadal disputou contra um tenista de nível profissional em simples desde outubro. O espanhol não jogava desde a derrota no Masters 1000 de Xangai.



O ritmo que Nadal imprimiu desde o primeiro ponto foi assustador. Com bolas muito fundas e golpes extremamente potentes, o espanhol dominou totalmente Tomas Berdych, conquistando a quebra já no primeiro game do jogo. Em seguida, Nadal seguiu mantendo o tcheco sob controle e converteu outras duas quebras para abrir 5/0. Sacando de forma impecável, confirmou de zero e fechou o primeiro set em 6/0, em apenas 26 minutos.

No segundo set, Nadal aliviou um pouco o ritmo e Berdych pôde jogar um pouco mais. No entanto, o máximo que o tcheco conseguiu foi fazer dois games complicados, um no quarto e outro no sétimo. Nadal voltou a imprimir um ritmo forte no nono game e converteu a única quebra do segundo set, sacando em seguida e liquidando a parcial por 6/4.

Com o resultado, o espanhol se garante na semifinal do torneio de exibição de Abu Dhabi, onde enfrentará o canadense Milos Raonic. Nadal lidera o confronto direto com seis vitórias em sete jogos.