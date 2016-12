Oferecido ao Corinthians, Farfán disputou 35 jogos em três anos

Mercado

O sucesso de Guerrero no futebol brasileiro abriu caminho para novos jogadores peruanos no mercado nacional. Cueva, no São Paulo, e Trauco, no Flamengo, são exemplos disso. Agora, é Jefferson Farfán quem tem interesse em atuar no Brasil.

Leia mais:

Grêmio encerra negociações com Luís Vagner Vivian para o cargo de diretor-executivo

Atlético Nacional-COL admite possibilidade de vender Guerra, que interessa ao Palmeiras

Justiça nega pedido de liberdade, e 27 corintianos seguem presos no Rio



O atacante, que brilhou com as camisas do PSV, da Holanda, e do Schalke, da Alemanha, foi oferecido ao Corinthians, que se interessou pelo jogador, mas acabou não fechando acordo. A ideia de jogar no futebol brasileiro, porém, permanece.

Um dos motivos do Timão não ter fechado com o jogador foi a longa inatividade do atleta. Com um longo histórico de lesões, o atacante tem atuado pouco nas últimas temporadas. De 2014 para cá, Farfán esteve em campo apenas 35 vezes pelos clubes que defendeu, anotando 8 gols. Este ano, pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes, o atacante jogou somente 7 partidas e balançou as redes três vezes.

Últimos anos de Farfán:

2014 – Schalke – 8 jogos e 3 gols

2015 – Al Jazira/Schalke – 20 jogos e 2 gols

2016 – Al Jazira – 7 jogos e 3 gols

Total: 35 jogos e 8 gols

*LANCEPRESS