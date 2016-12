Os melhores memes da derrota de Ronda Rousey para Amanda Nunes

Zoeira

Depois que a nova campeão do UFC Amanda Nunes fez um meme provocando Ronda Rousey, a internet se encarregou do resto. Durante a madrugada, surgiram muitas piadas nas redes sociais sobre a derrota de Ronda para a brasileira no UFC 207, em Las Vegas.

Veja algumas:



Acredite, nesse dia tudo começou a dar errado na vida da menina Ronda Rousey. pic.twitter.com/MAomLObxAv ¿ essediafoilouco¿ (@thatdaywascrazy) 31 de dezembro de 2016

Eu sou a Ronda Rousey e a Amanda é 2016 pic.twitter.com/7OYWTBVIhJ ¿ Chanandler Bong (@babi) 31 de dezembro de 2016

Ronda Rousey me imitando quando eu bebo pic.twitter.com/oaSv1I4S2m ¿ M!L GR4U FUT3B0L (@milgraufutebol) 31 de dezembro de 2016