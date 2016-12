Robinho comemora no Atlético-MG a maior média de gols da carreira

No Galo

Apesar de ter passado a temporada sem títulos com o Atlético-MG, o ano do atacante Robinho foi memorável. Isso porque o camisa 7 do Galo foi o jogador que mais marcou gols em 2016 no futebol brasileiro. Foram 25 gols ao todo, sendo 12 pelo Brasileirão, três pela Copa do Brasil e nove no Campeonato Mineiro.

Com um detalhe: o pontapé inicial para ele só foi dado no final de fevereiro, quando o alvinegro venceu o Independiente Del Valle por 1 a 0, na segunda rodada fase de grupo da Libertadores. Confiante, o artilheiro do time prometeu ao torcedor que em 2017 balançará as redes ainda mais vezes.



– Foi um ano muito bom, muito produtivo, com gols aqui no Galo. A

melhor média de gols da minha carreira. Fico muito feliz. Claro que

mudando um pouco a característica, jogando mais avançado, mais

próximo do gol. Quando a gente começa o ano, o objetivo é buscar os títulos, mas fico feliz com minha média de gols. Tenho certeza que o

ano que vem vai ser melhor ainda, vou fazer mais gols – disse o atacante em entrevista à TV Galo.



