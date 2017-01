Ainda sem brasileiros, Florida Cup começa com a Alemanha na frente

Na terra do Mickey

A Florida Cup começou neste domingo com dois jogos, mas ainda sem a participação dos brasileiros. Na cidade de São Petersburgo, nos Estados Unidos, o Wolfsburg, da Alemanha, bateu o norte-americano Tampa Bay Rowdies por 2 a 0. No mesmo local, o Bayer Leverkussen, também da Alemanha, empatou em 1 a 1 com o Estudiantes, da Argentina. Como o regulamento da competição prevê pênaltis em caso de igualdade no marcador, as equipes foram para as cobranças e os germânicos levaram a melhor: 5 a 3. Com o resultado, os alemães saíram da partida com dois pontos na tabela e os argentinos apenas um.

Os brasileiros Atlético-MG e Bahia só estrearam nesta quarta-feira. O Galo enfrentará o Bayer e o time nordestino pega o Wolfsburg.

Neste primeiro momento da Florida Cup, chamado de "Challenge - Clash of Nations", os clubes representam seus países além de si próprios - Argentina e Estados Unidos, por só terem um time na disputa, são da mesma equipe. Ao final, a nação que somar mais pontos será declarada campeã.

São Paulo, Corinthians e Vasco só entrarão no segundo momento da competição, intitulada "Playoff - Win or Go Home", que começa no próximo domingo. O sistema de disputa é um mata-mata tradicional, mas com apenas um confronto. O primeiro a jogar será a equipe carioca, que enfrentará o Barcelona, do Equador.

*ZH Esportes