Leonardo Oliveira: o destino que o Inter dará para o Gigantinho

Opinião

O destino do ginásio também está incluído nas discussões sobre o entorno do Beira-Rio. Sua demolição não é descartada, mas está entre as alternativas secundárias do vice-presidente de Assuntos Estratégicos, José Aquino Flôres de Camargo.

Um estudo será feito pelo clube para se buscar uma solução ao espaço, recusado pela Brio e com uso restrito atualmente. A ideia de Aquino é encontrar um meio de viabilizar uma reforma que torne o Gigantinho atraente e com melhor aproveitamento. Só depois de esgotadas as buscas por parceiros ou uma solução que torne o local ativo é que será estudada uma implosão do ginásio.