Mercado da bola: as novidades deste domingo no futebol brasileiro  

Reforços

O domingo foi de alívio para os palmeirenses. Enfim, o volante Felipe Melo foi anunciado oficialmente pelo clube — passando, assim, a ser um dos principais reforços desta janela.

O mercado da bola apresentou novidades também para a dupla Gre-Nal. Embora nenhum dos times tenha anunciado algum atleta, as torcidas dos dois clubes viram nomes ganharem força.

Leia mais:

Grêmio negocia empréstimo de Wallace Reis para clube da Turquia

Após romper negociação com o Grêmio, Kayke acerta com o Santos

Piffero é hostilizado por colorados na praia e gremistas evitam briga



Do lado tricolor, Léo Moura ganhou força e a forma do contrato é o último empecilho a ser superado. Já o uruguaio Gabriel Fernández chegará nesta terça-feira para exames e assinatura de contrato de três anos.



No Inter, o nome do zagueiro uruguaio Diego Polenta, do Nacional, surgiu. O principal obstáculo é a questão financeira.

*ZHESPORTES