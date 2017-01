A pedido de Renato, Grêmio se aproxima de acerto com Léo Moura

Nova opção

O Grêmio vai mesmo apostar em Léo Moura, 38 anos completados em outubro. O lateral-direito vai fazer parte de um pacote de novidades do clube nesta semana de apresentação. O uruguaio Gabriel Fernández chegará nesta terça-feira para exames e assinatura de contrato de três anos. Douglas, quando voltar ao trabalho na quarta-feira, assinará por dois anos.

A chegada de Léo Moura foi definida a partir de recomendação do técnico Renato Portaluppi. As conversas com o lateral evoluíram nos últimos dias, e a forma do contrato é o último empecilho a ser superado. A ideia do clube é fechar com o ex-jogador do Santa Cruz por uma temporada. Após terminar 2016 no Santa Cruz, Léo Moura recebeu convite do Boavista, do Rio de Janeiro, que terá como técnico Joel Santana.

Após sair do Flamengo em 2015, o lateral teve passagens apagadas no Fort Lauderdale Strikers, dos EUA, e no futebol indiano, onde defendeu o Goa, sob o comando de Zico. Em 2016, recebeu o convite do Metropolitano para disputar o catarinense. Na ocasião, o time era comandado por Valdir Espinosa. Jogando como meia, teve bom desempenho no Catarinense e despertou o interesse do Santa Cruz, que o contratou para a disputa da Série A.

Ao chegar no Metropolitano, Léo Moura avisou que pretendia atuar omo meio-campo. Com a camisa 10 do clube em sua apresentação na equipe de Blumenau, até brincou com a mudança de posição:

— Quero parar de correr atrás de atacante. Agora, só corro do meio para a frente — disse.

Léo impressionou em seus primeiros jogos no futebol catarinense. Segundo Augusto Ittner, repórter e colunista do Jornal de Santa Catarina, de Blumenau, a imagem deixada ao torcedor foi a melhor possível:

— A passagem do Leo Moura teve três momentos: a empolgação com a chegada, o entusiasmo com o bom desempenho dele, como meia, e a frustração quando disse que queria ir embora. Em campo, não se pode questionar nada. Rendeu muito.

Comprado pelo Santa Cruz, que pagou os valores investidos pelo Metropolitano, Léo Moura repetiu ao desembarcar no Arruda o desejo de jogar no meio. Mas depois de conversa com o técnico Milton Mendes, aceitou retornar à posição em que teve tanto sucesso por uma década no Flamengo.

Em campo, o desempenho físico e técnico agradou. Dos 38 jogos do Brasileirão, Léo foi titular em 33 deles. Para Milton Mendes, o jogador apresenta todas as condições de seguir atuando com alto desempenho.

— A questão física não será problema. O desafio dos jogadores de maior idade é a recuperação de um jogo para outro, precisa dosar o trabalho da semana. Temos jogadores mais velhos sendo campeões espalhados pelo mundo. Desde que haja o profissionalismo, como o Léo tem de sobra, dará conta do recado.

Questionado sobre a decisão de apostar em Léo Moura, o presidente Romildo Bolzan Júnior não escondeu a origem da contratação, surgida a partir da indicação de Renato:

— É uma contratação pedida pelo técnico. É jogador com a confiança do Renato.

