Dupla Gre-Nal conhece os adversários na segunda fase da Copa São Paulo

Após encerrarem a fase de grupos da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento, Grêmio e Inter conheceram quais adversários terão pela frente na segunda etapa da competição: o Tricolor enfrentará o Mirassol, enquanto o Colorado irá encarar o Taboão da Serra.

O jogo gremista será nesta segunda-feira, às 16h, em Votuporanga. Para chegar ao duelo contra o Grêmio, o Mirassol precisou de seis pontos para atingir a classificação do grupo em segundo lugar. O Náutico foi o primeiro colocado.

A partida do Inter ainda não tem data marcada. O certo é que o duelo será contra o Taboão da Serra, que terminou no segundo lugar do grupo que foi liderado pelo Ceará. Os paulistas somaram cinco pontos para atingir a classificação.

Também classificado, também em primeiro lugar, o Juventude jogará contra o Santo André. A data segue indefinida.

O Aimoré foi o único gaúcho eliminado na primeira fase. Estava no mesmo grupo do Inter e terminou na terceira colocação, atrás dos colorados e do Mogi Mirim. A lanterna ficou com o São José dos Campos.

