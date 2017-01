Sub-11 do Inter conquista a Copa Josimar

Pratas da Dupla

O time Sub-11 do Inter terminou como campeão da Copa Josimar, realizada na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e que homenageou Josimar, revelado pelo Colorado e que foi uma das 71 vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense. No total, os garotos venceram quatro partidas e empataram uma — com sete gols a favor e três contra.

Luiz Dalla Corte, do Inter, foi um dos goleadores da competição com cinco gols. Luighi Santos, do Palmeiras, e Caetano Colossi, da Chapecoense, completaram a lista de artilheiros.



A Chapecoense terminou na segunda posição, com 10 pontos. O Palmeiras ficou em terceiro, seguido por Atlético-PR, Inter Sub-10 e Criciúma.



Pentacampeão esteve presente

Ricardinho foi acompanhar o filho Bernardo no CT de Alvorada Foto: Leonardo Fister / Inter/Divulgação

Prestigiada, a Copa Josimar teve nas arquibancadas Ricardinho, campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira. O ex-meia, hoje treinador, foi acompanhar o filho Bernardo, que é zagueiro do Atlético-PR.

Copa Josimar Sub-11 - Futebol 9

Rodada 1

Inter Sub-10 0 x 0 Inter Sub-11

Palmeiras 5 x 1 Atlético-PR

Criciúma 0 x 0 Chapecoense

Rodada 2

Atlético-PR 2 x 2 Inter Sub-10

Criciúma 1 x 2 Palmeiras

Chapecoense 2 x 3 Inter Sub-11

Rodada 3

Inter Sub-10 2 x 2 Criciúma

Palmeiras 0 x 4 Chapecoense

Inter Sub-11 1 x 0 Atlético-PR

Rodada 4

Inter Sub-11 1 x 0 Palmeiras

Chapecoense 4 x 0 Inter Sub-10

Atlético-PR 2 x 0 Criciúma

Rodada 5

Palmeiras 2 x 1 Inter Sub-10

Chapecoense 2 x 0 Atlético-PR

Criciúma 1 x 2 Inter Sub-11

*ZHESPORTES