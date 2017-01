FGF altera novamente as datas de estreia da dupla Gre-Nal no Gauchão

Estadual

Foram alterados novamente os dias das estreias de Grêmio e Inter no Gauchão 2017. A modificação foi acertada no sábado pelo presidente da FGF, Francisco Novelletto, com Romildo Bolzan e Marcelo Medeiros, presidentes de Grêmio e Inter, respectivamente. A ideia é conciliar, assim, as datas do Estadual com a Primeira Liga.

Agora, está marcado para o dia 29 de janeiro o confronto entre Inter e Veranópolis, no Antônio David Farina, às 17h. A partida entre Grêmio e Ypiranga, na Arena, será no dia 2 de fevereiro.



Os jogos de Grêmio e Inter sofreram mudanças de datas anteriormente em função da alteração nas férias dos jogadores. Assim, as partidas dos dois times pelo Estadual poderiam ocorrer apenas em fevereiro. O problema, neste caso, seria a colisão de datas com a Primeira Liga — assunto agora resolvido.

Na Primeira Liga, o Inter estreia no dia 1º de fevereiro, contra o Brasil-Pel. O Grêmio faz sua primeira partida na competição, contra o Flamengo, no dia 8 do mesmo mês.

*ZHESPORTES