Grêmio negocia empréstimo de Wallace Reis para clube da Turquia

O Grêmio recebeu uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Wallace Reis do futebol turco. O Gaziantepspor, penúltimo colocado da liga local, ofereceu R$ 1,2 milhão para contar com o jogador por 18 meses. O único entrave para acertar a saída do defensor é que os empresários do atleta querem um percentual do valor para aceitar a saída.

A direção do Grêmio confirmou que recebeu proposta pelo zagueiro de 29 anos, que terminou 2016 como reserva de Geromel e de Kannemann. Após ser comprado do Flamengo no final de maio do último ano por R$ 3,2 milhões, Wallace Reis participou de 18 jogos, 17 deles como titular.

A informação de que o acerto estaria ameaçado por conta de uma dívida de R$ 300 mil entre Grêmio e Wallace Reis foi descartada pela direção. Segundo o clube, o jogador não tem nenhum valor atrasado a receber.



Com as saída de Wallace Reis e Fred, que está acertando com o Vitória, o Grêmio vai buscar reposições no mercado. A tendência é de que o clube busque pelo menos um outro zagueiro para compor o grupo com Geromel, Kannemann e Rafael Thyere.

