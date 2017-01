"Está dependendo mais do Grêmio do que de mim", afirma Léo Moura

Entrevista

Léo Moura confirmou as conversas com o Grêmio. Sem clube, o lateral-direito de 38 anos está negociando para ser um dos reforços colocados à disposição do técnico Renato Portaluppi para as competições de 2017. Garantindo estar em boas condições físicas, o jogador falou sobre a expectativa de trabalhar com Portaluppi e disputar uma Libertadores. Confira a entrevista:

Como está a conversa com o Grêmio?

Tivemos algumas conversas durante a semana e as coisas evoluíram muito. Agora está dependendo mais do Grêmio do que de mim.

Você foi muito elogiado por Milton Mendes, seu ex-técnico do Santa Cruz. Como foi 2016?

Fico feliz pelo elogio do Milton que é uma grande pessoa e treinador. Tive uma sequencia muito boa jogando 33 como titular em 38 rodadas do Brasileirão.

Como você se sente fisicamente. Estaria pronto para um ano com pelo menos cinco competições?

Me sinto muito bem, acho que os números falam por si. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas com relação a peso ou com a parte física. Me cuido muito e me preparo para suportar as partidas. As competições que o Grêmio vai disputar são todas importantes, claro que o objetivo maior é a Libertadores.

E como seria trabalhar com o Renato? Vocês se dão bem?

Se tudo confirmar, será uma honra e um prazer enorme trabalhar com uma pessoa tão bacana e um grande treinador. Me dou muito bem com o Renato. Todas as vezes que tive com ele, me tratou com carinho e respeito.

O que você conhece do Grêmio?

É um clube tradicional, acostumado a conquistar grandes competições. Clube com histórico de passagens de grandes jogadores e de treinadores. Todas as vezes que joguei contra, sempre tive muito trabalho. O Grêmio não pode ficar muito tempo como ficou, sem disputar títulos. Acredito que agora retomou o caminho de estar disputando pra chegar nas grandes competições.

