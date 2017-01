Anderson Silva volta ao octógono no UFC 208, no Brooklyn

MMA

Anderson Silva terá mais uma chance de tentar a reação no UFC. Dana White, presidente do Ultimate, confirmou nesta sexta-feira que o brasileiro voltará ao octógono no UFC 208, dia 11 de fevereiro, no Brooklyn. Ele vai enfrentar o americano Derek Brunson pelo peso médio.

White buscava uma luta de peso para um card que não tinha grandes disputas de cinturão – o principal evento será a luta entre Holly Holm x Germaine de Randamie, pelo peso pena feminino. O UFC 208 será realizado no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets na NBA.

Sem vencer no UFC desde 2012, Anderson vem de quatro derrotas e um no contest nas suas últimas lutas. O Spider soma 33 vitórias e oito derrotas no seu cartel. Brunson tem 16 vitórias e quatro derrotas na carreira.

